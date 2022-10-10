Дарон Расселл обновил рекорд Адриатической лиги по очкам в одном матче – 47

Разыгрывающий Дарон Расселл обновил рекорд лиги по очкам в одном матче.

Во встрече с «Задаром» (100:91) Расселл набрал 47 очков, реализовав 13 из 31 с игры и 14 из 16 с линии.

180-саниметровый американец спровоцировал 13 фолов, а также сделал 4 передачи, 4 подбора и 4 перехвата при отсутствии потерь.

Предыдущий рекорд Адриатической лиги (46 очков) был установлен одноклубником Дарона Владимиром Михайловичем в прошлом сезоне.

Расселл стал первым в истории турнира, кто начинает сезон с двух матчей с 40 и более очками (41 в стартовой встрече против «Игокеа»).

Парфюм от Джордана – полная противоположность Jordan Brand. Его Воздушество облажался на всех стадиях