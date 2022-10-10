Дарон Расселл обновил рекорд Адриатической лиги по очкам в одном матче – 47
Разыгрывающий «Морнар Бар» Дарон Расселл обновил рекорд Адриатической лиги по очкам в одном матче.
Во встрече с «Задаром» (100:91) Расселл набрал 47 очков, реализовав 13 из 31 с игры и 14 из 16 с линии.
180-саниметровый американец спровоцировал 13 фолов, а также сделал 4 передачи, 4 подбора и 4 перехвата при отсутствии потерь.
Предыдущий рекорд Адриатической лиги (46 очков) был установлен одноклубником Дарона Владимиром Михайловичем в прошлом сезоне.
Расселл стал первым в истории турнира, кто начинает сезон с двух матчей с 40 и более очками (41 в стартовой встрече против «Игокеа»).
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