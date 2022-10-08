Евгений Пашутин: «Парма» сделала все для победы, нас подвели подборы»

Главный тренер «Пармы» считает неудачную игру на подборе главной причиной поражения в матче лиги ВТБ против (60:65).

«В первую очередь, хотел бы отметить зал — невероятная поддержка! Первый домашний матч — и сразу такая энергия с трибун! Сегодня мы делали все для того, чтобы победить.

«Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ, но питерцы также пока находятся в поиске игры в этом сезоне. Сегодня нам удалось нейтрализовать их снайперов, фактически все 35 минут мы демонстрировали достаточно плотную защиту.

Считаю, что сегодня нас подвели подборы — это наш бич и наша отвественность, будем над этим работать. С серьезным соперником нужно держать концентрацию все 40 минут. Думаю, что проанализируем игру и проведем работу над ошибками», – сказал Пашутин.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?