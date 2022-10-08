Хави Паскуаль – о победе над «Пармой»: «Игра «Зенита» была неприемлемой»

Главный тренер «Зенита» остался недоволен игрой команды в первой половине матча лиги ВТБ против «Пармы» (65:60).

«Во-первых, играть при таких полных трибунах было большим удовольствием. Во-вторых, наша игра была сегодня неприемлемой, в особенности в первые 20 минут. Нам не хватало достаточной концентрации, лучшей игры в защите и нападении. Мы играли без энергии, которая должна быть у нас. Именно поэтому соперник был намного лучше в первой половине, чем мы.

После большого перерыва мы изменили рисунок игры, стали лучше в защите и нападении, несмотря на то, что сегодня у нас была не лучшая игра. В итоге мы переломили ход матча и забрали очень важную для нас победу после проигрыша от , – заявил Паскуаль.

На матче приcутствовали 6 253 зрителя – новый рекорд посещаемости Лиги ВТБ-2022/23. уступал 9:16 после первой четверти, но удачно действовали во второй половине и одержали первую победу в сезоне.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?