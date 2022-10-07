Малкольм Дилэйни: «Один мой партнер по команде прописал другому двоечку посреди тренировки»

Бывший защитник «Локомотива-Кубань» и рассказал, как стал свидетелем драки между одноклубниками во время тренировки.

«Не называя имен. Один мой партнер по команде прописал другому двоечку посреди тренировки за то, что тот толкался, проходя через заслон. После двоечки парень начал угрожать семье другого парня.

Тот вернулся в раздевалку, сел у двери и сказал: «Если ты не извинишься за то, что сказал о моей семье, я буду бить тебя каждый день, пока ты не извинишься». Потом мы вышли в «Финал четырех», и все забыли об этом», – рассказал Дилэйни на своей странице в Twitter.

Дилэйни играл в «Финале четырех» в 2021-м в составе «Милана», а также в 2016-м с «Локомотивом-Кубань».

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