Патрик Беверли – о 0-3 на старте предсезонки: «Сейчас важнее выстроить братские отношения»
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли заявил, что его не беспокоит результат 0-3 на старте предсезонки.
По словам Беверли, на данном этапе для команды более важным является другой процесс.
«Когда у вас команда с новыми людьми, новыми лицами, то в первую очередь важно выработать дружеские, братские отношения. Братство приходит вместе с доверием. И вот когда вы начинаете доверять друг другу и выстраиваете братские отношения, то баскетбольная составляющая дается проще.
Дело не только в баскетболе. Двое наших игроков оказались на паркете. Половина команды побежала помогать первому, другая половина – второму. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении. Важно улучшаться в этом и становиться более сплоченными, а победы придут», – заявил Беверли.
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