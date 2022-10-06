Джей Би Бикерстафф: «Действия Гарлэнда и Митчелла должны вписываться в общих ход атаки»

Главный тренер рассказал о взаимодействии на площадке и .

«Ничего не выдет, если они будут смотреть на это вот так: «Сейчас моя очередь, потом твоя». Это сработает только тогда, когда их действия будут вписываться в общий ход атаки. Мы уже обсуждали это с Дариусом и Донованом», – сказал Бикерстафф.

Митчелл перешел в «Кавальерс» минувшим летом. Ранее он был главным разыгрывающим в «Юте».

Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?