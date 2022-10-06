Джей Би Бикерстафф: «Действия Гарлэнда и Митчелла должны вписываться в общих ход атаки»
Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф рассказал о взаимодействии на площадке Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла.
«Ничего не выдет, если они будут смотреть на это вот так: «Сейчас моя очередь, потом твоя». Это сработает только тогда, когда их действия будут вписываться в общий ход атаки. Мы уже обсуждали это с Дариусом и Донованом», – сказал Бикерстафф.
Митчелл перешел в «Кавальерс» минувшим летом. Ранее он был главным разыгрывающим в «Юте».
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