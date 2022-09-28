Донован Митчелл: «Я умею играть в защите, и мне не терпится продемонстрировать это в «Кливленде»

Атакующий защитник Донован Митчелл, перешедший этим летом из «Юты» в , заявил, что намерен помочь своей новой команде не потерять пятое место в лиге по обороне.

«Я умею играть в защите. Я это точно знаю. Я не демонстрировал это раньше, и мне не терпится продемонстрировать это здесь.

У «Кавальерс» пятая оборона в лиге, и я здесь не для того, чтобы снижать ее до 6-го, 7-го, 8-го или 9-го места. Наша задача – поднять ее на 5-е, 4-е, 3-е, 2-е или 1-е.

Начинать надо с мелочей. Важно обращать внимание на детали, всегда находиться перед игроком, которого ты опекаешь, не терять концентрацию, прилагать дополнительные усилия. В конечном счете, это и есть моя цель здесь как одного из лидеров команды», – сказал Митчелл.

Сомнение – вечный спутник Донована Митчелла. В него не верили болельщики, он сам и даже мама