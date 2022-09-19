Донован Митчелл: «Меня не беспокоит погода в Кливленде. На первом месте результат»

Звездный новобранец «Кавальерс» Донован Митчелл заявил, что с точки зрения места продолжения карьеры для него первостепенным является результат.
«Меня не беспокоит погода в Кливленде. Признаться, мне нравится, когда холодно. Мне кажется, в холодное время я лучше одеваюсь.
Величина рынка не столь важна для меня. На первом месте результат», – заявил Митчелл.
Ожидалось, что «Юта» в межсезонье-2022 обменяет уроженца Нью-Йорка в «Никс».
Сомнение – вечный спутник Донована Митчелла. В него не верили болельщики, он сам и даже мама