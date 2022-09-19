Донован Митчелл: «Меня не беспокоит погода в Кливленде. На первом месте результат»

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Звездный новобранец «Кавальерс» Донован Митчелл заявил, что с точки зрения места продолжения карьеры для него первостепенным является результат.

«Меня не беспокоит погода в Кливленде. Признаться, мне нравится, когда холодно. Мне кажется, в холодное время я лучше одеваюсь.

Величина рынка не столь важна для меня. На первом месте результат», – заявил Митчелл.

Ожидалось, что «Юта» в межсезонье-2022 обменяет уроженца Нью-Йорка в «Никс».

Сомнение – вечный спутник Донована Митчелла. В него не верили болельщики, он сам и даже мама

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