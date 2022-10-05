Руководитель клуба НБА: «Нетс» нужно побеждать прямо сейчас, им нужен Кайл Кузма»

Руководитель одного из клубов Западной конференции считает, что форвард может сменить команду в ближайшее время.

«Им нужно сократить платежную ведомость, но еще они хотят получить добавить молодого игрока. «Чикаго» заинтересован в усилении этой позиции, но не хочет платить налог на роскошь. Они могут обменять Коби Уайта.

«Даллас» пытается улучшить команду по всем направлениям. Они могут отдать за него незащищенный драфт-пик и игроков с подходящей зарплатой. Кайл все еще довольно молод, ему 27 лет, и это привлекает такую команду, как «Даллас».

Не думаю, что закончил с переходами. У них хорошие молодые игроки, но стоит признать, что для этой команды время на исходе. Им нужно побеждать прямо сейчас. Они могли бы отдать «Уизардс» кого-то вроде Кэмерона Томаса или Дэйрона Шарпа», – заявил анонимный руководитель.

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