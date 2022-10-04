Кевин Пантер: «Готов играть за сборную Сербии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан сборная Сербии Адриатическая лига Кевин Пантер Баскетбол

Назначенный капитаном «Партизана» Кевин Пантер заявил, что присоединится к сборной Сербии, если ему поступит такое предложение.

«У меня особые отношения с этой страной. Я очень люблю Сербию. Пару лет назад получил паспорт.

Слышал разговоры о том, что в сборную могут пригласить иностранного игрока. Если такое предложение сделают мне, то я готов играть за Сербию.

Да, у меня станет меньше свободного времени между сезонами, но такие возможности выпадают один раз за все время. Я мог бы стать первым американцем в истории сборной Сербии и был бы рад помочь этой команде», – сказал Пантер.

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