«Пеликанс» и Си Джей Макколлум договорились о продлении контракта на 2 года и 64 млн долларов

Теги переходы Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Баскетбол

«Пеликанс» и атакующий защитник Си Джей Макколлум (31 год, 191 см) договорились о продлении контракта на 2 года и 64 миллиона долларов.

Текущее соглашение Макколлума рассчитано до 2024 года. После продления он останется в «Новом Орлеане» до 2026 года.

Макколлум стал игроком «Пеликанс» в феврале в результате обмена из «Блэйзерс». Он помог команде пробиться в плей-офф-2022.

В 28 матчах регулярки за «Новый Орлеан» Си Джей набирал 24,4 очка, 4,4 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру.

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