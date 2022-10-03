НБА. Товарищеский матч. «Финикс» уступил «Аделаиде»

Сегодня в Финиксе местные «Санз» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки проиграли австралийской «Аделаиде».
Товарищеские матчи
Финикс – Аделаида – 124:134 (28:33, 31:38, 31:25, 34:38)
ФИНИКС: Пэйн (23), Бриджес (22 + 7 подборов), Эйтон (22 + 6 подборов), Букер (13), Лэндейл (12 + 6 подборов), Пол (6 + 12 передач).
АДЕЛАИДА: Рэнделл (35), Фрэнкс (32 + 7 подборов), Кливленд (22 + 5 подборов).
3 октября. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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