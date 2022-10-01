Ален Смаилагич и Алекса Аврамович вернутся в строй не раньше декабря

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович сборная Сербии Евробаскет-2022 Ален Смаилагич Алекса Аврамович Баскетбол

Игроки «Партизана» Ален Смаилагич и Алекса Аврамович не вернутся на площадку в первые месяцы сезона.

Главный тренер команды Желимир Обрадович подтвердил, что оба игрока будут восстанавливаться после травм как минимум до декабря.

Смаилагич повредил подколенное сухожилие, Аврамович – правую руку. Баскетболисты были вынуждены пропустить Евробаскет-2022, не попав в заявку сборной Сербии.

«Партизан» получил уайлд-кард на участие в предстоящем сезоне Евролиги.

Желько Обрадович в Москве, звезды Евролиги в УНИКСе и незнакомый «Зенит». Гайд по Суперкубку Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные