Ален Смаилагич и Алекса Аврамович вернутся в строй не раньше декабря

Игроки «Партизана» и Алекса Аврамович не вернутся на площадку в первые месяцы сезона.

Главный тренер команды подтвердил, что оба игрока будут восстанавливаться после травм как минимум до декабря.

Смаилагич повредил подколенное сухожилие, Аврамович – правую руку. Баскетболисты были вынуждены пропустить , не попав в заявку сборной Сербии.

«Партизан» получил уайлд-кард на участие в предстоящем сезоне .

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