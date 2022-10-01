Ален Смаилагич и Алекса Аврамович вернутся в строй не раньше декабря

Игроки «Партизана» Ален Смаилагич и Алекса Аврамович не вернутся на площадку в первые месяцы сезона.
Главный тренер команды Желимир Обрадович подтвердил, что оба игрока будут восстанавливаться после травм как минимум до декабря.
Смаилагич повредил подколенное сухожилие, Аврамович – правую руку. Баскетболисты были вынуждены пропустить Евробаскет-2022, не попав в заявку сборной Сербии.
«Партизан» получил уайлд-кард на участие в предстоящем сезоне Евролиги.
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