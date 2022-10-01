«Рокетс» заключили с Бруну Фернанду двусторонний контракт

«Хьюстон» переоформил контракт центрового (24 года, 206 см) в двусторонний.

Баскетболист из Анголы был выбран под общим 34-м номером на драфте 2019 года. Он выступал за «Атланту» (2019-2021) и «Бостон» (сезон-2021/22).

Фернанду стал частью обмена в «Рокетс» в феврале этого года и провел за команду 10 матчей, набирая в среднем 6,9 очка, 4 подбора и 0,8 блок-шота за 9 с половиной минут на площадке.

В межсезонье решил сохранить игрока.

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