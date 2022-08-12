Уилли Коули-Стайн примет участие в тренировочном лагере «Рокетс»

Центровой Уилли Коули-Стайн (28 лет, 213 см) договорился о подписании 1-летнего контракта с .

Коули-Стайн примет участие в тренировочном лагере «Рокетс» и поборется за место в заявке команды на сезон-22/23.

В минувшем сезоне НБА Уилли провел в сумме 20 матчей за «Даллас» и «Филадельфию». В составе техасского клуба он набирал 1,9 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.

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