Премьер-лига. Женщины. «Самара» против «Ники»

В субботу, 1 октября, матчем между «Самарой» и «Никой» стартует регулярный чемпионат женской Премьер-лиги.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– Ника

1 октября. 17:00

Положение команд: УГМК – 0-0, Динамо Курск – 0-0, МБА – 0-0, – 0-0, Надежда – 0-0, Енисей – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Самара – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Пересвет-ЮФУ – 0-0, Нефтяник – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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