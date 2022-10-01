Премьер-лига. Женщины. «Самара» против «Ники»

В субботу, 1 октября, матчем между «Самарой» и «Никой» стартует регулярный чемпионат женской Премьер-лиги.
Чемпионат России
Женщины
Самара – Ника
1 октября. 17:00
Положение команд: УГМК – 0-0, Динамо Курск – 0-0, МБА – 0-0, Ника – 0-0, Надежда – 0-0, Енисей – 0-0, Динамо Новосибирск – 0-0, Спарта энд К – 0-0, Самара – 0-0, Динамо Москва – 0-0, Пересвет-ЮФУ – 0-0, Нефтяник – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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