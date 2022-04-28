Премьер-лига. Женщины. За 9-12-е места. Ногинский «Спартак» сыграет с «Пересвет-ЮФУ», московское «Динамо» встретится с «Самарой»

В четверг, 28 апреля, в рамках турнира за 9-12-е места женской Премьер-лиги ногинский «Спартак» сыграет с «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону, московское «Динамо» встретится с «Самарой».
Чемпионат России
Женщины
Турнир за 9-12-е места
СПАРТАК НОГИНСК – ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ
28 апреля. 14.30
Динамо Москва – САМАРА
28 апреля. 18.00
Положение команд: Самара – 13-14, Динамо Москва – 10-17, Пересвет-ЮФУ – 6-21, Спартак Ногинск – 0-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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