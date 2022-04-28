Премьер-лига. Женщины. За 9-12-е места. Ногинский «Спартак» сыграет с «Пересвет-ЮФУ», московское «Динамо» встретится с «Самарой»

В четверг, 28 апреля, в рамках турнира за 9-12-е места женской Премьер-лиги ногинский «Спартак» сыграет с «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону, московское «Динамо» встретится с «Самарой».

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Турнир за 9-12-е места

СПАРТАК НОГИНСК – ПЕРЕСВЕТ-ЮФУ

28 апреля. 14.30

Динамо Москва – САМАРА

28 апреля. 18.00

Положение команд: Самара – 13-14, – 10-17, Пересвет-ЮФУ – 6-21, – 0-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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