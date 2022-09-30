Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» активно продолжает селекционную работу»

Президент «Локомотива-Кубань» заявил, что клуб активно ищет варианты усиления состава.

«В данный момент клуб активно продолжает селекционную работу. Мы, конечно, рассматриваем варианты усиления. Но критерии, по которым ищем сегодня игроков, очень высокие. Поэтому ждем завершения лагерей команд НБА — возможно, там сможем найти новичков, соответствующих нашим требованиям.

Нам нужны сильные опытные игроки, нужны лидеры. Полагаю, в ближайшие два месяца возможны трансферные новости. В любом случае, планируем сформировать такой состав, чтобы выступить как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Команда настроена биться за медали лиги ВТБ», – сказал Ведищев.

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