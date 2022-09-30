Энтони Дэвис: «Ожидаю, что в новом сезоне у меня не будет проблем со здоровьем»

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис подходит к новому сезону, не испытывая проблем со здоровьем, которые так часто мешали ему в прошлом.

Близкие к Дэвису источники рассказали Yahoo Sports, что форвард провел лучшее лето с точки зрения тренировочного процесса. Сам Энтони и люди из его окружения считают, что в этом году он готов к тому, чтобы вести за собой команду на протяжении всего сезона.

«Я так взволнован, у меня аж мурашки по коже при одной мысли об этом сезоне. Ожидаю, что в новом чемпионате у меня не будет проблем со здоровьем, и мы сможем показать свой истинный уровень.

Этим летом я сосредоточился на укреплении своего тела», – заявил Дэвис.

За два последних сезона НБА Дэвис принял участие лишь в 76 матчах регулярки.

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