Энтони Дэвис: «Самой сильной стороной «Лейкерс» станет защита. Вы увидите другую команду»

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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, за счет чего калифорнийцы постараются стать лучше по сравнению с прошлым сезоном.

В минувшем розыгрыше «озерники» финишировали 11-ми на Западе.

«Самой сильной стороной «Лейкерс» станет защита. Я буду требовать от товарищей по команде, чтобы мы уделяли этому много внимания. Буду задавать тон на своей половине площадки. Мне нравится играть в защите.

В новом сезоне вы увидите другую команду «Лейкерс». Поскорее бы все началось», – заявил Дэвис.

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