Джейлен Брансон: «Я не спаситель никоим образом»

Разыгрывающий «Никс» заявил, что не считает себя «спасителем» нью-йоркской команды.

«Самое главное, я просто хочу быть собой. Я не спаситель никоим образом, ни в какой форме. Я просто хочу внести свой вклад и попытаться помочь команде выигрывать матчи.

Мне нравится наш состав. Мне не терпится наладить взаимопонимание с этими парнями. Не терпится увидеть, как мы сможем раскрыться. Так что я взволнован», – сказал Брансон.

Этим летом Брансон перешел из «Далласа» в , подписав 4-летний контракт на 104 млн долларов.

Самый интересный контракт лета в НБА – не Харден, не Эйтон и не Зайон. Он у новичка «Индианы» из второго раунда