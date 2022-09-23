«Хорнетс» официально подписали Денниса Смита

Теги переходы Шарлотт Портленд НБА Деннис Смит Баскетбол

«Шарлотт» объявил о подписании контракта со свободным агентом Деннисом Смитом (24 года, 188 см).

По информации СМИ, соглашение рассчитано на один год.

Смит был выбран «Далласом» под 9-м номером на драфте 2017 года. В своем дебютном сезоне защитник набирал за «Мэверикс» 15,2 очка, 5,2 передачи и 3,8 подбора в среднем за матч.

В прошлом сезоне Смит провел 37 матчей за «Портленд», набирая в среднем 5,6 очка, 3,6 передачи и 2,4 подбора.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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