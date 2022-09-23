Андре Миллер возглавил фарм-команду «Денвера» в G-лиге

Бывший игрок НБА Андре Миллер официально назначен главным тренером «Гранд-Рапидс Голд».

Фарм-команда выступает в G-лиге. В прошлом сезоне ее возглавлял Джейсон Терри, который этим летом стал ассистентом в «Юте».

Миллер играл в НБА на протяжении 17 лет. Он провел шесть сезонов за «Наггетс» (2003-2006, 2011-2014).

Разыгрывающий совершил 8524 передач за карьеру. Это 12-й результат среди игроков НБА за всю историю.

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