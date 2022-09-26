Эндрю Уиггинс: «Я играю в баскетбол, а контрактом пусть занимаются мои агенты»

Форвард «Голден Стэйт» во время медиа-дня ответил на вопрос о ситуации с его контрактом.

«Ситуация с контрактом никак на меня не влияет. Я играю в баскетбол, а этим всем пусть занимаются мои агенты. Я планирую просто продолжать играть, а затем будь, что будет.

Я знаю, что у моих агентов и команды, вероятно, есть план или что-то в этом роде. Сейчас я просто сосредоточен на предстоящем сезоне», – сказал Уиггинс.

Действующий контракт Уиггинса рассчитан до конца сезона-2022/23.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?