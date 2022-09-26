«Лейкерс» хотят подписать Мэтта Райана и Дуэйна Бэйкона

планируют подписать негарантированный контракт с легким форвардом Мэттом Райаном (25 лет, 201 см).

Райан в минувшем сезоне подписывал двустороннее соглашение с «Селтикс». Он провел один матч за основную команду, набрав 3 очка за 5 минут.

Калифорнийский клуб также намерен пригласить в тренировочный лагерь атакующего защитника Дуэйна Бэйкона (27 лет, 198 см).

Бэйкон в сезоне-21/22 представлял «Монако». В 28 матчах чемпионата Франции он набирал 12,1 очка, 4,0 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

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