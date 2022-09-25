Сергей Елевич – о финале Суперкубка: «Игра будет примерно равная. Пойдет коса на камень»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич уверен, что финал Суперкубка Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» будет более равным и интересным, чем встреча этих же команд в финале Кубка Кондрашина и Белова неделю назад.

«Я видел матч «Зенита» и ЦСКА в Петербурге на Кубке Кондрашина и Белова — немного удручающее впечатление тогда на меня произвел этот матч, поскольку «красно‑синие» на тот момент не были готовы к этой игре. Но «Зенит» выглядел очень прилично. Как по составу, так и по игре они мне очень понравились.

Тем не менее сегодня все будет по‑другому. Я посмотрел на игры ЦСКА в Суперкубке — сейчас армейцы уже вышли немного на другой уровень. И эта игра будет уже более интересная, чем в Петербурге.

Но, повторюсь, «Зенит» производит хорошее впечатление. Мне импонирует их игра. Видел накануне игру петербуржцев с «Партизаном» — очень прилично этот матч провели. И это при том, что двух игроков у петербуржцев еще нет в составе.

Но все‑таки ЦСКА даст им бой. Я думаю, что игра будет примерно равная. Думаю, что здесь пойдет коса на камень», — сказал Елевич.

В финале Кубка Кондрашина и Белова петербургский «Зенит» уверенно победил московский – 79:58.

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