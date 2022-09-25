Вячеслав Зайцев: «УНИКС показал характер, боролся до конца и занял третье место»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев после победы над (83:77) похвалил организацию Суперкубка Единой лиги ВТБ и рассказал, за счет чего его команда завоевала бронзу.

— Турнир великолепно организован. Мы рады были в нем участвовать. Здесь играют самые лучшие команды, команды уровня Евролиги. Наша команда показала характер, боролась до конца и заняла третье место. Я считаю, что в матче с «Партизаном» у нас была достойная игра.

— Андрей Воронцевич из‑за небольшой травмы пропустил этот турнир. УНИКСу не хватало его капитана на Суперкубке?

— Конечно, не хватало. Если бы он принял участие в турнире, может быть, у нас получилось бы сыграть в финале.

— Насколько ваша команда готова к сезону?

— С каждой игрой понимаем друг друга лучше и лучше. Думаю, первая игра сезона покажет. Я считаю, что готовы неплохо.

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