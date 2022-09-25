Виталий Фридзон – о матче против «Партизана»: «Все посмотрели на меня, как выходит ветеран, начали бежать»

Защитник в эфире «Матч ТВ» заявил, что его игра вдохновила более молодых партнеров по команде в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ против сербского «Партизана» (81:65).

— Мы играли на победу. Сначала не думали о разнице, но в ходе игры получили преимущество. Все посмотрели на меня, как выходит ветеран, начали бежать. Ребята подхватили и здорово сыграли. В первой половине выглядели неплохо, но не хватало в завершении атак, допускали глупые ошибки. В перерыве сделали выводы и здорово провели вторую половину, чего и требовал тренер.

— Вы забили «трешку» и заработали два фола. Что приятнее?

— Да все, это опыт. Главное, что могу приносить пользу команде, в меня верит тренер. Тяжело выходить со скамейки, иногда не получается. Рад, что будем играть в финале. Денис Захаров красавчик, надеюсь, у него остались силы на следующий матч.

Для выхода в финал «Зениту» необходимо было побеждать с разницей 12 очков и более.

В финале турнира «Зенит» сыграет с ЦСКА.

Молодежь «Локо» обыгрывает чемпиона Лиги ВТБ, ЦСКА набирает сотню и выходит в финал. Итоги второго дня Суперкубка