«Пеликанс» подписали Джона Батлера и отчислили Айзейю Брокингтона

подписал контракт с центровым Джоном Батлером (19 лет, 216 см) и отчислил атакующего защитника Айзейю Брокингтона (23 года, 193 см).

Батлер провел один сезон за Университет Флорида Стэйт, где набирал 5,9 очка, 3,2 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч. Брокингтон играл за Университет Айова Стэйт, набирая в среднем 16,9 очка, 6,8 подбора, 1,6 передачи и 1,3 перехвата.

Также «Пеликанс» подписали и отчислили легкого форварда (26 лет, 196 см). Читэм в прошлом сезоне выступал в G-лиге, а также провел один матч за «Юту».

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?