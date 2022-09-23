Антон Понкрашов: «Если получу вызов в сборную России, не откажусь»

Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов заявил, что готов откликнуться на вызов и вернуться в сборную России.
– Я никаких заявлений о завершении карьеры в сборной не делал. Сборная для меня всегда была отдушиной и честью. До этого были некоторые факторы, по которым я не играл в сборной. Посмотрим, на самом деле на данный момент я не думаю о сборной, сконцентрирован на работе в клубе.
– Но от вызова в национальную команду на откажетесь?
– Не откажусь.
По мнению 36-летнего баскетболиста, сборная России вышла бы в плей-офф на Евробаскете-2022.
– Думаю, если бы собрался сильнейший состав, то Россия как минимум вышла бы в четвертьфинал. А так все зависит от соперников, игроков. Много икс-факторов.
Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему