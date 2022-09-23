Антон Понкрашов: «Если получу вызов в сборную России, не откажусь»

Защитник «Нижнего Новгорода» заявил, что готов откликнуться на вызов и вернуться в сборную России.

– Я никаких заявлений о завершении карьеры в сборной не делал. Сборная для меня всегда была отдушиной и честью. До этого были некоторые факторы, по которым я не играл в сборной. Посмотрим, на самом деле на данный момент я не думаю о сборной, сконцентрирован на работе в клубе.

– Но от вызова в национальную команду на откажетесь?

– Не откажусь.

По мнению 36-летнего баскетболиста, сборная России вышла бы в плей-офф на Евробаскете-2022.

– Думаю, если бы собрался сильнейший состав, то Россия как минимум вышла бы в четвертьфинал. А так все зависит от соперников, игроков. Много икс-факторов.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему