Выступающий за фарм-клуб «Денвера» защитник Ник Стаускас набрал в сумме 100 очков в двух матчах G-лиги.
В среду 8-й номер драфта-2014 помог «Грэнд Рэпидс» победить «Лэйкленд» со счетом 124:119, набрав 43 очка, а также 6 подборов и 5 передач.
Во вторник канадец записал на свой счет 57 очков, а также 6 подборов и 5 передач в победной встрече с «Висконсином» (131:127).
Стаускас стал вторым в истории Лиги развития, кто набирает как минимум 100 очков в двух матчах подряд. Ник первый, кто сделал это в рамках бэк-ту-бэка.
Средние показатели Стаускаса в НБА составляют 6,8 очка, 2,1 подбора и 1,5 передачи за игру.
Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна