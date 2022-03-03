Выступающий за фарм-клуб защитник Ник Стаускас набрал в сумме 100 очков в двух матчах G-лиги.

В среду 8-й номер драфта-2014 помог «Грэнд Рэпидс» победить «Лэйкленд» со счетом 124:119, набрав 43 очка, а также 6 подборов и 5 передач.

Во вторник канадец записал на свой счет 57 очков, а также 6 подборов и 5 передач в победной встрече с «Висконсином» (131:127).

Стаускас стал вторым в истории Лиги развития, кто набирает как минимум 100 очков в двух матчах подряд. Ник первый, кто сделал это в рамках бэк-ту-бэка.

Средние показатели Стаускаса в составляют 6,8 очка, 2,1 подбора и 1,5 передачи за игру.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна