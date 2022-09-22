Андрей Ведищев: «Ожидать сверхъестественного на Суперкубке от «Локо» не приходится»

Теги Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился ожиданиями от выступления команды на Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Ожидать чего-то сверхъестественного на Суперкубке от нашей команды не приходится. На сегодня у нас довольно экспериментальный состав.

Главная задача - в последнем предсезонном турнире высокого уровня посмотреть потенциал нашей команды: вокруг кого мы можем строить коллектив, какие позиции точно требуют усиления», – заявил Ведищев.

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