«Руна» стала победителем турнира имени Александра Петренко

В Баскетбольном центре Московской области завершился XII турнир памяти Александра Петренко, по итогам которого московская команда «Руна» заняла первое место.

Результаты третьего игрового дня:

Химки-ДЮБЛ – Сборная ДНР – 86:75 (24:21, 22:15, 15:25, 25:14)

Иркут – Динамо – 81:77 ОТ (18:17, 14:18, 15:15, 25:22, 9:5)

Химки — Руна – 61:90 (15:20, 16:22, 18:18, 12:30)

Итоговое положение команд:

Турнир сверстников 2006-2007 г.р.

1. -ДЮБЛ» – 2 победы, 0 поражений 2. СШОР «Тимирязевская» – 1 победа, 1 поражение 3. Сборная ДНР – 0 побед, 2 поражения

Турнир первых команд

1. «Руна» – 3 победы, 0 поражений 2. «Иркут» – 2 победы, 1 поражение 3. «Химки» – 1 победа, 2 поражения 4. – 0 побед, 3 поражения

Призы в индивидуальных номинациях были вручены:

Дмитрию Незванкину («Химки») — лучшему разыгрывающему; Павлу Лобареву ( ) — лучшему атакующему защитнику; Михайло Богдановичу («Динамо») — лучшему легкому форварду; Михаилу Карпачеву ( ) — лучшему тяжелому форварду; Александру Семенюку («Динамо») — лучшем центровому.

Приз самого ценного игрока турнира достался Майку Дэвису («Руна»).

По приглашению «Химок» участником турнира стала юношеская сборная из ДНР. Команда 2006 года рождения сыграла матчи против сверстников из Химок и Москвы, а также побывала на экскурсии по столице.