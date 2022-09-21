Джордан Кларксон: «Тяжело опускаться вниз. Мы выигрывали три года подряд»

Атакующий защитник «Юты» заявил, что хочет продолжать побеждать и играть на том же высоком уровне, что и в последние несколько лет.

«Если останусь в «Юте», хочу побеждать. Хочу бороться за выход в плей-офф и пытаться собрать команду, которая будет способна побеждать. Тяжело опускаться вниз с той позиции, где мы были. Мы выигрывали три года подряд.

Два года назад у нас был лучший результат в лиге. Прошлый сезон был не самым лучшим, но мы все равно финишировали в четверке лучших на Западе. У нас был шанс выиграть чемпионат, но мы его упустили. Обидно, но завтра будет новый день», – сказал Кларксон.

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