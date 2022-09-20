Брайан Уиндхорст: «Финикс» может включиться в борьбу за Бояна Богдановича»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что одним из претендентов на свингмена «Юты» следует считать .

«Меня не удивит, если «Санз» вмешаются в переговоры по Бояну Богдановичу, которые ведет «Юта».

Богданович на данном этапе доступен для обмена, на него претендуют несколько команд», – заявил Уиндхорст.

33-летний хорват в прошлом сезоне набирал 18,1 очка при 38,7% из-за дуги в 69 матчах.

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