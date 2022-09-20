Брайан Уиндхорст: «Финикс» может включиться в борьбу за Бояна Богдановича»

Теги возможные переходы Финикс НБА Юта Боян Богданович Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что одним из претендентов на свингмена «Юты» Бояна Богдановича следует считать «Финикс».

«Меня не удивит, если «Санз» вмешаются в переговоры по Бояну Богдановичу, которые ведет «Юта».

Богданович на данном этапе доступен для обмена, на него претендуют несколько команд», – заявил Уиндхорст.

33-летний хорват в прошлом сезоне набирал 18,1 очка при 38,7% из-за дуги в 69 матчах.

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные