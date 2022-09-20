Тренер Крис Брикли: «Считаю Леброна величайшим игроком»

Известный персональный тренер Крис Брикли признался, что считает форварда «Лейкерс» величайшим игроком.

Брикли также отметил, что ему импонирует подход Джеймса, который знает и признает свои слабые места.

«Когда я только начал заниматься с Леброном, первое, что я сделал – разобрал его игру с помощью информации, которая есть на Synergy. Я все изучил, посмотрел всю аналитику, выявил сильные и слабые стороны его игры… И что мне особо понравилось. Речь идет о, пожалуй, величайшем игроке. И вот ты находишь что-то, в чем он не так хорош, а затем интересуешься, что он думает по этому поводу, и оказывается, что вы оба на одной волне. Мне кажется, это круто», – сказал Брикли.

Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы