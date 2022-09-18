Сауль Альварес: «Леброн Джеймс мог бы стать отличным бойцом»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес в интервью GQ Sports заявил, что из суперзвезды «Лейкерс» получился бы отличный боец.

«Почему бы и нет? Я считаю, что у него есть навыки для этого вида спорта. Он атлет, сто процентов. Если бы он посвятил себя тому, чтобы стать бойцом, то стал бы им», – сказал Альварес в интервью изданию GQ.

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