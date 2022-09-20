В Ижевске прошел судейский лагерь для потенциальных судей Лиги ВТБ

На прошлой неделе в Ижевске в рамках традиционного всероссийского ежегодного турнира среди мужских команд прошел лагерь для потенциальных судей Единой лиги ВТБ.

«На протяжении 6 дней глава судейского департамента Лиги Никос Пицилкас, а также ведущие арбитры Лиги ВТБ работали с потенциальными судьями как на площадке, так и за ее пределами. Ежедневный план работы включал в себя двухчасовые лекционные занятия, после которых проводился детальный разбор судейства матчей, правильных и ошибочных действий арбитров.

Ежедневно судьи разбирали различные вопросы современного судейства посредством лекций. Были затронуты следующие темы: механика тройного судейства, критерии контактов, использование системы IRS, поведение игроков и тренеров, а также взаимоотношения судей друг с другом.

Помимо лекционного материала каждый судья получил устный отчет своего судейства сразу после окончания матча, а также видео с эпизодами правильных действий и ситуаций, в которых судья совершал ошибки», – отмечается на сайте Лиги ВТБ.

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Сайт Единой лиги ВТБ