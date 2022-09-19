Владислав Емченко: «Каждый в «Локо» хочет выиграть Единую лигу ВТБ»

Защитник «Локомотива-Кубань» оценил потенциал обновленной команды перед сезоном-22/23.

«Девять воспитанников в составе? Это круто. Мы единственный клуб в лиге ВТБ, который привлекает в основу столько своих воспитанников. Теперь важно не подвести руководство, все в наших руках.

Стал ли увереннее в статусе капитана? Стараюсь вне зависимости от обстоятельств быть уверенным в себе. Выхожу я в стартовой пятерке или нет, капитан команды или нет. Неважно. Главное, действовать на площадке с верой в свои силы.

Секулич приезжал в команду на один день перед Евробаскетом. Он толком не успел рассказать все свои идеи, но в целом от него и его помощника мы поняли, что новый тренерский штаб хочет увидеть от нас быстрый баскетбол. Мы молодая, амбициозная команда, способная играть на встречных курсах все 40 минут. Про отличия я пока воздержусь, так как мы только начали сотрудничество. Увидим.

Мы это еще не обсуждали с игроками и тренерами, но уверен, что каждый из нас хочет выиграть Единую лигу ВТБ. Получить золотую медаль, поднять кубок, порадовать наших преданных болельщиков. А как сыграем, уже по итогам ответим, считаем ли мы это приемлемым результатом или нет», – сказал Емченко.

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