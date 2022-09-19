Андрей Ведищев: «Задача «Локо» в новом сезоне – остаться в четверке лучших команд Лиги ВТБ»

Президент «Локомотива-Кубань» поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«Результат всегда первичен. Несмотря на ставку на молодежь. Уверен, нужно ставить максимальные задачи для игроков и главного тренера. «Локомотив-Кубань» с нашими традициями, болельщиками и возможностями не может быть аутсайдером. Поэтому перед ребятами стоит сложная и амбициозная задача: остаться в четверке лучших команд лиги ВТБ, постараться улучшить результат прошлого сезона.

Три легионера в составе? Селекция у нас не закончена. Мы продолжаем смотреть на потенциальных новичков. Есть внушительный список баскетболистов, которые нас интересуют, но все они стараются пробиться в составы команд НБА. Во вторую очередь – в клубы Евролиги. В ближайшее время станет понятно, кто заключит желаемый контракт, а кто нет. Поэтому в октябре-ноябре стоит ждать новостей об усилении , – сказал Ведищев.

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