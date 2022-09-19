Адам Сэндлер: «Бо Крус решил все вопросы»

Актер Адам Сэндлер откликнулся на победу своего партнера по кинофильму «Прорваться в НБА» Хуанчо Эрнангомеса на Евробаскете-2022.

«Бо Крус! Решил все вопросы. Обожаю тебя, Хуанчо. И Уилли тоже! Мои поздравления всей сборной Испании», – написал Сэндлер в твиттере.

Сборная Испании выиграла . Бо Крус в майке с фамилией Эрнангомес набрал 27 очков и реализовал 7 из 9 трехочковых.

«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео

«Спорт для него – глубочайший катарсис». Путеводитель по спортивной вселенной Адама Сэндлера