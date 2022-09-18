Олден Полинис: «Представьте, если бы Джордан правильно питался, не пил, не курил и не играл в покер»

Бывший игрок НБА Олден Полинис считает, что легендарный баскетболист Майкл Джордан не реализовал свой потенциал.

«Представьте, если бы этот парень правильно питался вместо того, чтобы кушать в Макдональдсе, не пил и не курил. Представьте, что он бы еще и тренировался на регулярной основе, а не играл в покер. Вы можете представить себе такого ?» – заявил Полинис.

Джордан известен своим пристрастием к азартным играм. Многие очевидцы утверждали, что баскетболист мог играт часами и повышал ставки до тех пор, пока не выигрывал.

Джордана ненавидели даже 20+ лет назад. Мы нашли сайт, полностью состоящий из отвращения к Майклу