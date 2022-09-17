Деннис Шредер: «Возвращаюсь в главный из всех клубов, чтобы все исправить. Играть за «Лейкерс» – честь»

Вернувшийся в разыгрывающий отреагировал на подписание контракта с калифорнийским клубом.

«В минувшем сезоне чувствовал себя не лучшим образом. Мне казалось, что меня не понимают, и никто не знал, что происходит в действительности. Я возвращаюсь в главный из всех клубов, чтобы все исправить!

Надеюсь, болельщики «Лейкерс» будут поддерживать меня каждый день. Я же каждый день буду отдавать все, что у меня есть! Играть за «Лейкерс» – честь. Не могу дождаться, когда все начнется», – написал Деннис в инстаграме.

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