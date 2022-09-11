«Юта» вела переговоры с «Лейкерс» по поводу Расселла Уэстбрука

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По информации журналиста The Athletic Тони Джонса, «Юта» и «Лейкерс» вели переговоры о возможном обмене с участием разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Джаз» сделали «Лейкерс» предложение. Затем «Лейкерс» сделали встречное предложение. Эти два предложения существенно расходятся, и я не уверен, что сторонам удастся сократить это расстояние, чтобы заключить сделку.

«Джаз» хотят один из пиков первого раунда, имеющихся у «Лейкерс», но запрашиваемая цена за этот пик, вероятно, намного выше, чем та, которую «Джаз» готовы заплатить», – рассказал Джонс.

Известно, что «Лейкерс» проявляют интерес к опытным игрокам «Юты» Джордану Кларксону, Бояну Богдановичу и Майку Конли.

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