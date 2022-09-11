Светислав Пешич: «У Сербии не было стабильности в обороне, нужно лучше готовиться физически»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич отметил плохую готовность команды физически после поражения в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 против сборной Италии (86:94).

«У нас отличная команда. Мы добились хороших результатов в плане качества игры. Конечно, когда вы проигрываете и не выхохите в следующий раунд, это приносит разочарование. Но я убежден, что в команде собраны хорошие игроки, особенно та группа, которая выступила здесь.

Это всего один матч. Поздравляю Италию. Они заслужили эту победу. Сегодня они показали отличный баскетбол, играли жестче, чем мы. В баскетболе нужны руки, голова и разум. Итальянская команда использовала пять игроков периметра. Они очень хорошо двигали мяч.

У них нет игры под кольцом, именно здесь нашим игрокам нужно было доминировать. Защита без работы ногами невозможна. Мы не попадали открытые броски, но нашей главной проблемой было отсутствие стабильности в обороне. Мы не могли отзащищаться три раза подряд.

Италия стала действовать увереннее благодаря открытым броскам и очкам второго шанса. Мы крайне разочарованы, потому что хотели выиграть этот матч любой ценой. Но для таких встреч необходимо лучше готовиться физически, – сказал Пешич.

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