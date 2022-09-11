Серджо Скариоло – о победе над Литвой: «Это сказка, и мы не хотим, чтобы она заканчивалась»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал победу над Литвой в 1/8 финала плей-офф (102:94 ОТ).

«Мало кто верил в то, что мы будем там, где мы оказались. Это сказка, и мы не хотим, чтобы она заканчивалась. Мы сделаем все возможное, чтобы она продолжалась.

В нынешнем составе сборной Испании девять человек, которые никогда не играли на Евробаскете. Они отыгрались, сохранили стойкость и сумели победить в дополнительное время.

Мы обыграли одного из фаворитов и постараемся воспользоваться новой возможностью. Почему бы и нет», – сказал Скариоло.

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