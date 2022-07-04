«Барселона» уволила Дарюса Масколюноса

уволила Дарюса Масколюноса с должности ассистента главного тренера , пишет литовское издание 15min.

Масколюнас работал с Ясикявичюсом пять лет в (2015-2020) и два года в «Барселоне» (2020-2022).

В минувшем сезоне каталонцы проиграли мадридскому в 1/2 финала (83:86) и в финальной серии чемпионата Испании (1-3).

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