«Барселона» уволила Дарюса Масколюноса с должности ассистента главного тренера Шарунаса Ясикявичюса, пишет литовское издание 15min.
Масколюнас работал с Ясикявичюсом пять лет в «Жальгирисе» (2015-2020) и два года в «Барселоне» (2020-2022).
В минувшем сезоне каталонцы проиграли мадридскому «Реалу» в 1/2 финала Евролиги (83:86) и в финальной серии чемпионата Испании (1-3).
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