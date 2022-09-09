Женская НБА. 1/2 финала. «Чикаго» примет «Коннектикут» в решающем матче

Сегодня состоится решающий пятый матч полуфинальной серии плей-офф женской НБА между «Чикаго» и «Коннектикутом» (2-2).
Победитель встречи сыграет в финальной серии плей-офф против «Лас-Вегаса».
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Пятый матч
Чикаго – Коннектикут
9 сентября. 3:00
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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