«Это был бы нокаут в первом раунде». Ник Янг хотел бы побоксировать с Люком Уолтоном

Бывший игрок «Лейкерс» Ник Янг признался, с кем еще из команды он хотел бы сойтись в боксерском поединке.

Ранее Янг заявил, что желает выйти на боксерский ринг с Д’Анджело Расселлом.

Как сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэннинкс, в список Янга также входит , под руководством которого баскетболист выступал за в сезоне-2016/17.

«Это был бы нокаут в первом раунде», – передает слова Янга Мэннинкс.

Ламар Одом перешел в бокс и выступает на ринге после нескольких сердечных приступов. Пытается искупить вину за наркотики и грехи из прошлой жизни