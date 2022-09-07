«Это был бы нокаут в первом раунде». Ник Янг хотел бы побоксировать с Люком Уолтоном

Теги Лейкерс Люк Уолтон НБА Ник Янг Д’Анджело Расселл Баскетбол

Бывший игрок «Лейкерс» Ник Янг признался, с кем еще из команды он хотел бы сойтись в боксерском поединке.

Ранее Янг заявил, что желает выйти на боксерский ринг с Д’Анджело Расселлом.

Как сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэннинкс, в список Янга также входит Люк Уолтон, под руководством которого баскетболист выступал за «Лейкерс» в сезоне-2016/17.

«Это был бы нокаут в первом раунде», – передает слова Янга Мэннинкс.

Ламар Одом перешел в бокс и выступает на ринге после нескольких сердечных приступов. Пытается искупить вину за наркотики и грехи из прошлой жизни

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