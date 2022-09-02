Ник Янг назвал игрока, с которым хотел бы побоксировать: «Конечно, Д’Анджело»

Бывший игрок «Лейкерс» Ник Янг назвал игрока, с которым он хотел бы выйти на боксерский ринг.

«Конечно, вы же знаете, это Ди-Ло – Д’Анджело», – ответил Янг на вопрос, с каким игроком он хотел бы побоксировать.

В 2016 году, когда Ник Янг и Д’Анджело Расселл были партнерами по команде в «Лейкерс», Расселл записал на видео частный разговор, в котором Янг признался в измене певице Игги Азалии, с которой он на тот момент был обручен.

Позже видео оказалось в публичном доступе и вызвало бурю критики в адрес Расселла со стороны СМИ и болельщиков. В результате отношения Расселла с одноклубниками испортились и вскоре «Лейкерс» его обменяли.

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